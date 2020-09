L’avvio del nuovo campionato di calcio porta con sé una buona notizia per tutti i tifosi e gli appassionati di sport. DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) è da oggi disponibile per il download su tutti i dispositivi Huawei dotati di Huawei Mobile Services.

Dopo l’arrivo di DAZN su AppGallery a giugno 2020 per i device GMS – come HUAWEI P30 Pro new edition, HUAWEI P Smart Pro e HUAWEI P Smart 2020, da oggi, tutti coloro che hanno uno dei device della famiglia HUAWEI P40 o uno degli ultimi tablet presentati da Huawei, come HUAWEI MatePad T10 o HUAWEI MatePad T10 S, potranno seguire le loro squadre preferite o tutti i grandi eventi sportivi proposti da DAZN.

Scaricando la app DAZN, sarà possibile accedere a tutto il catalogo sportivo del servizio di streaming che attualmente comprende tre partite per ogni giornata di Serie A TIM, tutti i match della Serie BKT, il grande calcio internazionale, MotoGP, Moto2, Moto3 e i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, basket, sport invernali e tanto altro.

“Lo sport appassiona, unisce, crea squadre e sostenitori. Per noi rendere l’offerta DAZN disponibile per tutti i device Huawei vuol dire offrire a tutti i nostri utenti la possibilità di ritrovarsi, tifare e seguire i propri sport preferiti anche in mobilità. Venire incontro alle esigenze dei consumatori è per noi una priorità”. Ha commentato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

Attiva in oltre 170 Paesi, HUAWEI AppGallery, la prima vera alternativa agli app store negli ultimi dieci anni ha attualmente oltre 96.000 app integrate con HMS Core e oltre 490 milioni di utenti attivi a livello globale. Inoltre, ha anche raggiunto il record di 261 miliardi di download di app tra gennaio e agosto 2020.

COME SCARICARE DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento)

Per scaricare l’app DAZN o qualunque altra applicazione tra le numerose app presenti su HUAWEI AppGallery – e non solo – è possibile utilizzare anche HUAWEI Petal Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone. Huawei Petal Search offre un’esperienza di ricerca alternativa che mostra le app provenienti da più store, indicandone per ciascuna la fonte. Grazie alla completa integrazione con Huawei AppGallery, mostra come primo risultato le app disponibili sullo store proprietario Huawei.