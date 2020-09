DAZN e Discovery annunciano l’estensione del loro accordo di distribuzione per offrire agli utenti DAZN in cinque paesi la fruizione dei canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

Con il rafforzamento di questa partnership, i contenuti di Eurosport saranno visibili live e on-demand su DAZN in Italia, Austria, Germania e Spagna. E per la prima volta Eurosport sarà disponibile anche su DAZN in Svizzera. L'accordo contribuisce ad ampliare l'offerta sportiva di DAZN che trasmetterà così i contenuti di Eurosport inclusi i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e i Giochi invernali di Pechino 2022, oltre a una serie di eventi sportivi premium. Eurosport è la patria del tennis del Grande Slam, del ciclismo del Grand Tour, dello snooker del campionato mondiale e dei migliori sport motoristici tra cui Superbike, Formula E e 24 Ore di Le Mans. Tra gli eventi coperti questo mese ci sono gli US Open, il French Open e il Tour de France.

Veronica Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer di DAZN, afferma: “Il rinnovo dell’accordo con Discovery per i canali di Eurosport in cinque mercati, conferma ancora una volta l’impegno di DAZN nell’offrire ad un numero sempre maggiore di appassionati alcune tra le più emozionanti competizioni sportive a livello mondiale in maniera semplice e ad un prezzo accessibile. Siamo felici di poter continuare a lavorare con Discovery e proporre ai nostri tifosi un’esperienza di visione sempre più ampia e completa di contenuti“.

James Gibbons, EVP e General Manager UK, Nordics and Commercial Development di Discovery ha detto: “I canali Eurosport raggiungono in Europa più spettatori di qualsiasi altro canale sportivo pan-regionale. Siamo lieti di estendere la nostra partnership con DAZN per continuare a portare ai nostri fan eventi sportivi imperdibili come i tornei del Grande Slam di tennis e i Giochi Olimpici“.

L’estensione della partnership fra le due società per la distribuzione di Eurosport segue il recente accordo di sublicenza con Discovery che prevede la trasmissione su DAZN di 45 partite della Bundesliga in diretta e on demand in Germania, Austria e Svizzera.