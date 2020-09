I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 759 guariti e 1.501 nuovi casi su 92.706 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,61% dei tamponi effettuati, una percentuale in linea con quella degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (269), Lazio (155), Emilia Romagna (138), Veneto (138), Toscana (138), Liguria (112) e Campania (103). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

286.297 casi totali



35.603 morti

213.191 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 37.503, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi: