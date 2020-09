Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ha preso ufficialmente il via quest’oggi il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini con le prime due sessioni di prove libere. Dopo aver chiuso il turno di FP1 del mattino in diciassettesima posizione in 1:34.101, Danilo Petrucci è riuscito a migliorare di oltre un secondo il suo miglior tempo nella FP2. Il pilota del Ducati Team ha sfruttato al meglio la gomma nuova negli ultimi minuti della sessione, segnando un giro veloce in 1:32.825 e portando la sua Desmosedici GP al settimo posto.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:32.101 (7°)

“E’ stata una giornata positiva ed è sempre bello poter correre sul circuito di casa. Con l’asfalto nuovo le condizioni della pista sono cambiate e c’è molto più grip rispetto allo scorso anno. Purtroppo però ci sono anche diversi avvallamenti che ci hanno creato alcuni problemi. Abbiamo lavorato molto oggi per cercare di sistemare quest’aspetto e sembra che nel pomeriggio siamo riusciti ad individuare una soluzione. Ora dovremo cercare di capire il comportamento delle gomme in ottica gara“.