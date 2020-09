Danilo Gallinari ed Eleonora Boi diventeranno a breve papà e mamma, la coppia infatti è in attesa del primogenito, come annunciato dalla fidanzata del numero 8 degli Oklahoma City Thunder sul proprio profilo Instagram.

Una foto che li ritrae insieme, con le mani del Gallo sul pancione in bella vista e una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “l’inizio di un fantastico viaggio“, con l’aggiunta di un “non proprio l’inizio…” considerando già la pancia pronunciata. Oltre a questa frase anche l’hashtag #noitre, azzeccatissimo in questi casi. Auguri ai futuri genitori…