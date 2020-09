Roma, 4 set. (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 337 nuovi casi positivi al , di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Sei le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.876. Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%. In particolare resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (26, -1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Covid-19. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 244 (+19). I tamponi effettuati sono 27.324, il totale complessivo sale a 1.671.516.