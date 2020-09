Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali: negativo anche il secondo test anti-Covid. Il ciclista siciliano si è sottoposto a due tamponi, come da protocollo Uci, a sei giorni e tre giorni dallo start ufficiale della prossima corsa, in questo caso la Tirreno-Adriatico. Entrambi i test hanno dato esito negativo e lo ‘Squalo dello Stretto’ potrà prendere parte alla corsa dei Due Mari. Negativi anche gli altri membri dello staff che erano stati a contatto con Giulio Ciccone, ciclista della Trek-Segafredo risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi.

Vincenzo Nibali ha dichiarato: “il mio grande obiettivo stagionale è il Giro d’Italia, a ottobre. La Tirreno-Adriatico è sempre stata un passaggio fondamentale in vista del Giro: per clima, percorsi e concorrenza è un banco di prova esigente. Ora sarà fondamentale per la mia preparazione al Giro“.