Aumenta il numero di casi di Coronavirus in casa Paris Saint-Germain, sono saliti a sei i giocatori contagiati, tutti rientrati da una vacanza a Ibiza.

I primi a contrarre il Covid-19 sono stati Paredes, Di Maria e Neymar seguiti poi anche da Marquinhos, Navas e Mauro Icardi. Ovviamente il club non ha reso noti i nomi dei calciatori contagiati, scoperti invece dall’Equipe che li ha pubblicati in seguito ad alcune verifiche. Un durissimo colpo per la squadra campione di Francia, che giovedì dovrà scendere in campo contro il Lens nella prima giornata della Ligue 1, dovendo fare a meno di sei titolari.