Novità importante per quanto riguarda la battaglia al Coronavirus, in Italia infatti è stato brevettato un nuovo tipo di tampone che rivela la positività o meno al Covid-19 in meno di tre minuti.

Si chiama ‘Daily Tampon‘ ed è stato realizzato da un’azienda di Merano, città in provincia di Lecco, insieme all’Università del Sannio: il test analizza la saliva del soggetto e in 180 secondi rivela la positività o la negatività al Coronavirus. Questo nuovo tampone è stato approvato dal ministero della Salute e, nei prossimi giorni, inizierà la produzione che permetterà all’Italia intera di disporne.