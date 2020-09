Coronavirus

Secondo i dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 6 morti, 257 guariti e 1.326 nuovi casi su 102.959 tamponi, nuovo record assoluto giornaliero. Oggi è risultato positivo l’1,28% dei tamponi effettuati, dato in netto calo anche oggi rispetto ai giorni precedenti. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi: Lombardia (237), Veneto (163), Lazio (130), Campania (117) ed Emilia Romagna (107). Elevato il numero di immigrati positivi nelle Regioni del Sud: ben 27 in Calabria (la quasi totalità di quelli della Regione) e 26 in Sicilia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

271.515 casi totali



35.497 morti

208.201 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 27.817, così suddivisi: