Coronavirus

Stando ai dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 853 guariti e 1.907 nuovi casi su 99.839 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,91% dei tamponi effettuati. In Italia non si registrava un aumento di nuovi casi positivi così elevato dallo scorso 1° Maggio. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179),Veneto (176), Liguria (158), Piemonte (127) e Emilia Romagna (121).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

294.932 casi totali



35.668 morti

216.807 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 42.457, così suddivisi: