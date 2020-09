Nella mattinata di oggi il Napoli ha annunciato la positività al Coronavirus del presidente De Laurentiis, risultato positivo al test effettuato tre giorni fa.

Il numero uno del club azzurro, ieri presente all’Assemblea di Lega della Serie A, ha deciso dunque di lasciare nel pomeriggio Capri per dirigersi a Napoli, dove un’ambulanza lo ha poi condotto insieme alla moglie a Roma per degli accertamenti da effettuare al Policlinico Gemelli. A spingere De Laurentiis verso questa decisione è stato un consulto effettuato con il proprio staff medico, che gli ha consigliato il viaggio a Roma per essere meglio monitorato.