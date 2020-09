Nelle ultime 24 ore, sono stati 1350 i nuovi casi di Coronavirus su 55.862 tamponi effettuati, dunque è risultato positivo il 2,41% dei test svolti, una percentuale in aumento rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono state 16, mentre i guariti 352: numeri che cominciano a destare preoccupazione, nonostante la situazione in Italia sia una delle migliori in assoluto. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi la Campania con 243 nuovi casi, il Lazio con 198, l’Emilia Romagna con 116, il Veneto con 103 e la Lombardia con 90.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

299.506 casi totali



35.724 morti

218.703 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 45.079, così suddivisi: