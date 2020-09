Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano in seguito alla positività al Coronavirus, accertata nei giorni scorsi insieme ai figli Luigi e Barbara. Il leader di Forza Italia è stato trasferito dalla sua villa di Arcore al nosocomio lombardo solo a scopo precauzionale, dopo la comparsa di alcuni sintomi.

Questa la nota dello staff di Berlusconi: “il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni“. Sul ricovero di Berlusconi si è soffermata anche la senatrice Licia Ronzulli, intervenuta ad Agorà su Raitre: “Berlusconi ha passato la notte in ospedale. Dopo una mattinata iniziata un po’ male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19“.