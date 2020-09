Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – La pandemia di coronavirus non ferma il forum Ambrosetti di Cernobbio. Ha preso il via questa mattina il tradizionale workshop sulle sponde del lago di Como, a Villa d’Este, che riunisce il gotha dell’economia, della finanza e della politica. Le misure per contenere la diffusione del contagio hanno però costretto gli organizzatori a rimodulare l’evento, arrivato alla sua 46esima edizione, rendendolo in parte fisico e in parte digitale e contenendo il numero di partecipanti e giornalisti. Quest’anno è previsto un hub centrale nella sede di Villa d’Este e collegamenti con altre sedi sparse tra Italia, Europa e resto del mondo. La novità tecnologica della 46esima edizione di The European House – Ambrosetti sono gli ologrammi che simulano la presenza degli ospiti, fra i quali sono previsti Hillary Rodham Clinton, Ilaria Capua, Ban Ki-moon e l’economista Nouriel Roubini.

Al centro dei tre giorni dell’evento c’è l’impatto della pandemia di coronavirus, le previsioni per l’economia, l’Unione europea e la svolta verde. Nella giornata di domenica al centro del dibattito ci sarà l’Italia, fra competitività, infrastrutture, lavoro e innovazione.

Consistente la presenza del governo italiano. Oggi interviene il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, mentre domani è previsto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per l’esecutivo domenica interverranno invece i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), Luciana Lamorgese (Interno), Alfonso Bonafede (Giustizia), Paola Pisano (Innovazione tecnologica), Nunzia Catalfo (Lavoro), Paola De Micheli (Infrastrutture e Trasporti) e, in chiusura della tre giorni, Roberto Gualtieri (Economia). Presente domenica anche il leader della Lega, Matteo Salvini.