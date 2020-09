Episodio incredibile accaduto al termine della sfida di Coppa di Germania fra Dinamo Dresda e Amburgo. Dopo il netto ko per 4-1, il centrale degli ospiti Toni Leistner (ex Dinamo Dresda) ha perso la testa decidendo di interrompere l’intervista alla quale stava partecipando per aggredire un tifoso presente sugli spalti lì vicino. Fortunatamente il calciatore è stato prontamente fermato dagli altri tifosi e dagli steward.