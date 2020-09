Sabato inizia la nuova edizione di Verissimo: Silvia Toffanin incontra nuovamente tantissimi personaggi famosi per una chiacchierata nel suo salotto. Modelle, cantanti, sportivi e tanti altri personaggi si racconteranno alla bella e brava presentatrice, tra rivelazioni e storie inedite.

Sabato, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche Lapo Elkann, che ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione shock: “in collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro“.