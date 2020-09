Sebastian Vettel ha rubato la scena alla Ferrari, nel weekend di gara del Mugello, dove il Cavallino celebra il suo 1000° Gp. L’Alfa Romeo ha infatti annunciato l’ingaggio del tedesco per il 2021 e, dunque, nella conferenza stampa Ferrari in Toscana tutte le domande sono state indirizzate proprio a Vettel.

Solo poche domande per Leclerc, legate alle sue condizioni fisiche dopo il crash di Monza e alle sensazioni per la gara di domenica: “tutto ok grazie. Spero meglio rispetto alle ultime due gare, in teoria è una pista un po’ diversa. Rispetto agli ultimi anni sto faticando parecchio, anche il team sta faticando. Ma è dai momenti più difficili che si impara di più. Io ho un contratto a lunga scadenza e l’impegno è fare in modo per uscirne nel più breve tempo possibile, ma devo essere onesto, guidare una Ferrari è una motivazione in più“.

Prima di lasciare la sala stampa, Leclerc ha salutato i giornalisti con una battuta pungente: “beh, grazie a voi per le numerose domande!“.