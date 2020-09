Sono giorni di relax per Vincenzo Nibali che, dopo aver concluso la Tirreno-Adriatico, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con la propria famiglia per prepararsi ai prossimi impegni in programma, ossia Mondiali di Imola e Giro d’Italia. Lo Squalo ha voluto condividere con i suoi tifosi sui social una tenera foto, che lo ritrae mano nella mano con la figlia Emma Vittoria.

Uno scatto bello e genuino, accompagnato da una didascalia eloquente: “non c’è recupero fisico senza recupero mentale. Settimane intense quelle passate e altrettanto lo saranno le prossime. Ora più che mai, la famiglia diventa il mio rifugio, la mia panacea. Tra tanti pensieri, obiettivi e aspettative, questo è quello di cui ho bisogno per ricaricarmi e affrontare le prossime sfide“.