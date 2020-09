Al termine dell’ultima tappa del Tour de France, evento principe del ciclismo francese, arriva purtroppo una brutta notizia. Nella giornata di ieri, per le strade di Parigi, è stato investito Joop Zoetemelk, vincitore del campionato del mondo di ciclismo su strada nel 1985, trionfatore alla Vuelta 1979 e al Tour 1980. Il 73enne ex ciclista stava effettuando uno dei sui soliti giri in bici, quando è stato travolto da una macchina finendo in ospedale con alcune fratture ad entrambe le gambe e ad un braccio. “Ha perso molto sangue, ma non rischia la vita“, ha commentato l’amico ed ex collega, Bernard Thevenet.