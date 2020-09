Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del ciclismo. Questa volta a risultare positivo è un ciclista italiano, Giulio Ciccone, costretto a saltare la Tirreno-Adriatico in programma fra soli 4 giorni da Lido di Camaiore. Il 25enne abruzzese, in froza alla Trek-Segafredo, aveva lasciato in anticipo il ritiro al Passo San Pellegrino dove si trovava con Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Gianluca Brambilla: i suoi compagni di squadra risultano negativi.