Familiari e tifosi di Ciccio Graziani in apprensione per quanto accaduto all’ex bomber del Toro. Lo scorso fine settimane, il campione del mondo di Spagna ’82 è caduto da una scala nella sua casa di Arezzo, procurandosi la frattura di diverse costole finendo in ospedale. Graziani, stando a quanto si legge sulla ‘Rosea’, è rimasto un paio di giorni in rianimazione in via precauzionale, prima di passare in un reparto ordinario. Attualmente lo spavento sembra essere passato e le sue condizioni sono buone.