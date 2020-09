Arturo Vidal lascia il Barcellona e torna in Italia in qualità di giocatore dell’Inter. Leo Messi attraverso i social ha salutato l’amico ed ex compagno con un dolce post nel quale ha promesso un nuovo incontro fra i due in futuro: visti i rumor che lo hanno accostato all’Inter, prima che il Barcellona lo trattenesse a forza, i tifosi nerazzurri iniziano già a sognare.

“Ti conoscevo solo perché ci eravamo affrontati da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno. – scrive Messi su Instagram – Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci rincontreremo, di sicuro“.