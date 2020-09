E’ una delle domande più inflazionate nel mondo del calcio: chi è il giocatore più ricco del mondo? Molti spesso hanno risposto Lionel Messi, altri Cristiano Ronaldo. Ma nessuno dei due occupa quell’ambita prima posizione, visto che il loro patrimonio è notevolmente inferiore rispetto al vero e proprio Paperone.

La sua identità è sconosciuta ai più, dal momento che solo quest’anno vivrà la sua prima esperienza nel calcio europeo, precisamente in Portogallo con la maglia del Maritimo. Si tratta di un club di Primeira Liga portoghese della città di Funchal, proprio dove Cristiano Ronaldo è nato e cresciuto. Proprio oggi, la società lusitana ha annunciato l’ingaggio di Faiq Bolkiah, ossia il calciatore più ricco del mondo con un patrimonio personale di circa 20 miliardi di euro. Il motivo di così tanti soldi? Semplice, Faiq è il nipote del Sultano del Brunei che, teoricamente, sarebbe il proprietario di quel pazzesco patrimonio. Nei sultanati però, le ricchezze appartengono all’intera famiglia e non al singolo, dunque non è sbagliato affermare come Faiq sia il calciatore più ricco al mondo, con buona pace di Messi e Ronaldo che a quel patrimonio non si avvicinando neanche lontanamente.