Inter e Juventus sono vigili sul mercato inglese, in particolare su ciò che sta succedendo in casa Chelsea, dove Marcos Alonso e Frank Lampard potrebbero essere arrivati ai ferri corti.

La tensione tra i due pare sia sfociata in un alterco avvenuto dopo il pari per 3-3 con il West Browmich, un litigio che avrebbe spinto il manager inglese a non convocare lo spagnolo per la gara di Coppa di Lega persa ai rigori contro il Tottenham. Proprio questa situazione delicata potrebbe favorire un trasferimento di Alonso in Serie A, dove ad attenderlo ci sarebbero Inter e Juventus. Antonio Conte stravede per l’ex Fiorentina, avendolo allenato proprio in Inghilterra durante la sua esperienza sulla panchina dei ‘Blues‘, facendogli totalizzare 83 presenze in due anni.

Numeri che confermano la stima dell’allenatore nerazzurro nei confronti di Alonso, ma che potrebbe non bastare considerando l’affollamento che l’Inter ha sulla corsia mancina dove, oltre a Perisic e Young, ci sono in rosa anche Dalbert e Asamoah. Sulle orme dello spagnolo infine c’è anche la Juventus, che potrebbe affondare il colpo nel caso in cui partisse De Sciglio.