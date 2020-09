Dopo soltanto ventiquattro ore di distanza, la Savino del Bene Scandicci conferma la vittoria dell’andata nel primo turno preliminare, e con lo stesso risultato della gara precedente – 3-0 sul Tent Obrenovac – accede al secondo turno preliminare della CEV Champions League 2021. Una prova di squadra, che evidenzia la profondità e la forza del roster guidato da Massimo Barbolini, il quale ha potuto far rifiatare alcune giocatrici impegnate soltanto qualche ora fa – a riposo Pietrini, Samadan e Merlo – distribuendo al meglio le energie spese in questa due giorni di sfide verso l’Europa che conta.

La partita – disputatasi come quella di andata al PalaRialdoli di Scandicci, con la Savino sulla carta in trasferta – ha visto una partita equilibrata solo nella prima frazione, conclusasi sul punteggio di 23-25 a favore delle toscane. Da lì in poi la Savino ha mantenuto sempre le redini del gioco , portandosi a casa anche le successive due frazioni con i netti punteggi di 17-25 e 14-25.

Mattatrice della serata Magdalena Stysiak – così come lo era stata soltanto tre giorni fa nel primo turno di campionato a Bergamo – con ben 27 palloni messi a terra, supportata in cabina di regia dall’inesauribile Letizia Camera.

Ancora da capire chi sarà la prossima avversaria delle toscane al secondo turno preliminare, probabile una delle due squadre ucraine, ma vedendo la doppia prestazione mostrata in questa due giorni di fatiche da Bosetti e compagne, ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti.

La cronaca dettagliata del match nella sezione “TABELLINO”

LE DICHIARAZIONI

Luca Carocci, libero della Savino del Bene Scandicci: ” Stasera sapevamo che Tent avrebbe battuto forte, come aveva già terminato ieri, ma abbiamo tenuto la ricezione al meglio, nonostante loro abbiamo fatto un grande primo set, quindi siamo felici di aver chiuso la partita in tre parziali”

Massimo Barbolini: ” Il primo passo è stato fatto molto bene, loro ci han messo in difficoltà nella prima frazione battendo benissimo, ma abbiamo reagito alla grande. Adesso ci aspetterà un turno decisamente più impegnativo, ma questa doppia netta vittoria può fare solo bene alla squadra.”

IL TABELLINO

Tent OBRENOVAC – Savino Del Bene SCANDICCI 0-3 (23-25, 17-25, 14-25) – Tent OBRENOVAC: Djurovic 2, Jaksic 2, Cvetkovic 5, Kurtagic 2, Lazic 10, Caric 10, Pakic (L), Gocanin (L), Susic 1, Malesevic 3, Mijatovic 2, Mitrovic 4. Non entrate: Isailovic. All. Grsic. Savino Del Bene SCANDICCI: Stysiak 27, Popovic 6, Lubian 5, Bosetti 6, Courtney 7, Camera 2, Carocci (L), Drewniok, Cecconello 3. Non entrate: Malinov, Markovic, Pietrini, Merlo (L), Samadan. All. Barbolini. ARBITRI: Luts, Kaiser. NOTE – Durata set: 28′, 24′, 22′; Tot: 74′.