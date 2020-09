Leo Messi è ormai ai ferri corti con il Barcellona. Il centrocampista argentino ha già fatto sapere di volersene andare, ma la società fa muro e cerca in tutti i modi di far valere la clausola da 700 milioni presente nel suo contratto. Un braccio di ferro che potrebbe rovinare il grandissimo rapporto costruito negli anni, fatto di trionfi e trofei. E se Messi per ripicca andasse ai rivali del Real Madrid?

Dal ritiro della nazionale tedesca Toni Kroos ha commentato tale ipotesi, dando la sua colorita opinione: “Messi al Real Madrid? Non credo, dovrebbe avere le palle per farlo. Per la Liga è una brutta notizia, ma non sarò triste se Messi va via. Leo è uno dei migliori calciatori di ogni tempo, l’arma letale del Barcellona, ma non lamentiamoci troppo se andrà via“.