Il tanto atteso faccia a faccia tra l’entourage di Leo Messi e i vertici del Barcellona è finalmente avvenuto. Secondo i media spagnoli è stata una vera e propria partita, durata 90 minuti, dalla quale non è uscito però alcun vincitore. Pareggio, o per meglio dire: nulla di fatto. Papà Jorge Messi e il fratello Rodrigo hanno provato a convincere la dirigenza catalana a liberare Leo a zero. La risposta del presidente Josep Bartomeu, accompagnato dal membro del Cda Javier Bordas è stata negativa: c’è una clausola da 700 milioni che va rispettata. Bartomeu ha anche proposto il rinnovo a Messi per altre 2 stagioni.