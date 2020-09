Notizie preoccupanti, ma non troppo, per gli appassionati di tennis. Carla Suarez Navarro ha voluto fare un annuncio sui social, per aggiornare tutti i suoi fan delle sue condizioni di salute. La tennista spagnola ha scoperto di recente di avere un linfoma di Hodgkin, ovvero un tumore del sistema linfatico e oggi lo ha comunicato via social.

“I risultati clinici hanno confermato la comparsa di un linfoma di Hodgkin. I medici mi hanno detto che lo stadio è iniziale, la sua estensione è piccola e che è curabile. La reazione è immediata: mi sottoporrò a un ciclo di chemioterapia di sei mesi. L’unico obiettivo che ho adesso è seguire quotidianamente i consigli medici, lasciando da parte ogni altra cosa“, ha dichiarato Carla Suarez Navarro .