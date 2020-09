La Ferrari non ha intenzione di mollare dopo il deludente weekend del Belgio. Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del 13° e 14° a Spa, lì dove il monegasco aveva conquistato la sua prima vittoria. Arriva dai social un bellissimo messaggio, carico di motivazione, della Ferrari ai fan.

“Arrendersi non è un’opzione. Le delusioni ci spingono a lavorare ancora più duramente.⁣

Essere Ferrari non è un’etichetta, ma un modo di affrontare le cose, che non ci farà fermare fino a quando non saremo tornati al vertice.⁣ #essereFerrari 🔴“, si legge sul profilo Instagram della Ferrari.