E’ il giorno del nuovo calendario di Serie A, la stagione 2020/2021 parte oggi ufficialmente con l’atteso evento che apre ogni annata agonistica. Dalla prima all’ultima giornata, tutto è stato svelato oggi in diretta streaming, in un modo completamente diverso rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni, con un unveiling digitale dovuto all’emergenza Coronavirus. Ecco le date ufficiali della nuova stagione e a seguire tutte le giornate della nuova Serie A:
- 1^ giornata: 19-20 settembre 2020
- 1^ turno infrasettimanale: 16 dicembre 2020
- 2^ turno infrasettimanale: 23 dicembre 2020
- 3^ turno infrasettimanale: 6 gennaio 2021
- 4^ turno infrasettimanale: 3 febbraio 2021
- 5^ turno infrasettimanale: 21 aprile 2021
- 6^ turno infrasettimanale: 12 maggio 2021
- 1^ sosta per le Nazionali: 11 ottobre 2020
- 2^ sosta per le Nazionali: 15 novembre 2020
- 3^ sosta per le Nazionali: 28 marzo 2021
- 38^ giornata: 23 maggio 2021
1° GIORNATA (19/09/2020 – 30/01/2021)
UDINESE-SPEZIA
FIORENTINA-TORINO
GENOA-CROTONE
SASSUOLO-CAGLIARI
MILAN-BOLOGNA
PARMA-NAPOLI
VERONA-ROMA
JUVENTUS-SAMPDORIA
BENEVENTO-INTER
LAZIO-ATALANTA
2° GIORNATA (26/09/2020 – 03/02/2021)
BOLOGNA-PARMA
CAGLIARI-LAZIO
CROTONE-MILAN
INTER-FIORENTINA
NAPOLI-GENOA
ROMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-BENEVENTO
SPEZIA-SASSUOLO
TORINO-ATALANTA
VERONA-UDINESE
3° GIORNATA (03/10/2020 – 06/02/2021)
ATALANTA-CAGLIARI
BENEVENTO-BOLOGNA
FIORENTINA-SAMPDORIA
GENOA-TORINO
JUVENTUS-NAPOLI
LAZIO-INTER
MILAN-SPEZIA
PARMA-VERONA
SASSUOLO-CROTONE
UDINESE-ROMA
4° GIORNATA (17/10/2020 – 13/02/2021)
BOLOGNA-SASSUOLO
CROTONE-JUVENTUS
INTER-MILAN
NAPOLI-ATALANTA
ROMA-BENEVENTO
SAMPDORIA-LAZIO
SPEZIA-FIORENTINA
TORINO-CAGLIARI
UDINESE-PARMA
VERONA-GENOA
5° GIORNATA (24/10/2020 – 20/02/2021)
ATALANTA-SAMPDORIA
BENEVENTO-NAPOLI
CAGLIARI-CROTONE
FIORENTINA-UDINESE
GENOA-INTER
JUVENTUS-VERONA
LAZIO-BOLOGNA
MILAN-ROMA
PARMA-SPEZIA
SASSUOLO-TORINO
6° GIORNATA (31/10/2020 – 27/02/2021)
BOLOGNA-CAGLIARI
CROTONE-ATALANTA
INTER-PARMA
NAPOLI-SASSUOLO
ROMA-FIORENTINA
SAMPDORIA-GENOA
SPEZIA-FIORENTINA
TORINO-LAZIO
UDINESE-MILAN
VERONA-BENEVENTO
7° GIORNATA (07/11/2020 – 06/03/2021)
ATALANTA-INTER
BENEVENTO-SPEZIA
BOLOGNA-NAPOLI
CAGLIARI-SAMPDORIA
GENOA-ROMA
LAZIO-JUVENTUS
MILAN-VERONA
PARMA-FIORENTINA
SASSUOLO-UDINESE
TORINO-CROTONE
8° GIORNATA (21/11/2020 – 13/03/2021)
CROTONE-LAZIO
FIORENTINA-BENEVENTO
INTER-TORINO
JUVENTUS-CAGLIARI
NAPOLI-MILAN
ROMA-PARMA
SAMPDORIA-BOLOGNA
SPEZIA-ATALANTA
UDINESE-GENOA
VERONA-SASSUOLO
9° GIORNATA (28/11/2020 – 20/03/2021)
ATALANTA-VERONA
BENEVENTO-JUVENTUS
BOLOGNA-CROTONE
CAGLIARI-SPEZIA
GENOA-PARMA
LAZIO-UDINESE
MILAN-FIORENTINA
NAPOLI-ROMA
SASSUOLO-INTER
TORINO-SAMPDORIA
10° GIORNATA (05/12/2020 – 03/04/2021)
CROTONE-NAPOLI
FIORENTINA-GENOA
INTER-BOLOGNA
JUVENTUS-TORINO
PARMA-BENEVENTO
ROMA-SASSUOLO
SAMPDORIA-MILAN
SPEZIA-LAZIO
UDINESE-ATALANTA
VERONA-CAGLIARI
11° GIORNATA (12/12/2020 – 10/04/2021)
ATALANTA-FIORENTINA
BOLOGNA-ROMA
CAGLIARI-INTER
CROTONE-SPEZIA
GENOA-JUVENTUS
LAZIO-VERONA
MILAN-PARMA
NAPOLI-SAMPDORIA
SASSUOLO-BENEVENTO
TORINO-UDINESE
12° GIORNATA (16/12/2020 – 17/04/2021)
BENEVENTO-LAZIO
FIORENTINA-SASSUOLO
GENOA-MILAN
INTER-NAPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
PARMA-CAGLIARI
ROMA-TORINO
SPEZIA-BOLOGNA
UDINESE-CROTONE
VERONA-SAMPDORIA
13° GIORNATA (19/12/2020 – 21/04/2021)
ATALANTA-ROMA
BENEVENTO-GENOA
CAGLIARI-UDINESE
FIORENTINA-VERONA
INTER-SPEZIA
LAZIO-NAPOLI
PARMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-CROTONE
SASSUOLO-MILAN
TORINO-BOLOGNA
14° GIORNATA (23/12/2020 – 24/04/2021)
BOLOGNA-ATALANTA
CROTONE-PARMA
JUVENTUS-FIORENTINA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-TORINO
ROMA-CAGLIARI
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-GENOA
UDINESE-BENEVENTO
VERONA-INTER
15° GIORNATA (03/01/2021 – 01/05/2021)
ATALANTA-SASSUOLO
BENEVENTO-MILAN
CAGLIARI-NAPOLI
FIORENTINA-BOLOGNA
GENOA-LAZIO
INTER-CROTONE
JUVENTUS-UDINESE
PARMA-TORINO
ROMA-SAMPDORIA
SPEZIA-VERONA
16° GIORNATA (06/01/2021 – 08/05/2021)
ATALANTA-PARMA
BOLOGNA-UDINESE
CAGLIARI-BENEVENTO
CROTONE-ROMA
LAZIO-FIORENTINA
MILAN-JUVENTUS
NAPOLI-SPEZIA
SAMPDORIA-INTER
SASSUOLO-GENOA
TORINO-VERONA
17° GIORNATA (09/01/2021 – 12/05/2021)
BENEVENTO-ATALANTA
FIORENTINA-CAGLIARI
GENOA-BOLOGNA
JUVENTUS-SASSUOLO
MILAN-TORINO
PARMA-LAZIO
ROMA-INTER
SPEZIA-SAMPDORIA
UDINESE-NAPOLI
VERONA-CROTONE
18° GIORNATA (16/01/2021 – 15/05/2021)
ATALANTA-GENOA
BOLOGNA-VERONA
CAGLIARI-MILAN
CROTONE-BENEVENTO
INTER-JUVENTUS
LAZIO-ROMA
NAPOLI-FIORENTINA
SAMPDORIA-UDINESE
SASSUOLO-PARMA
TORINO-SPEZIA
19° GIORNATA (23/01/2021 – 22/05/2021)
BENVENTO-TORINO
FIORENTINA-CROTONE
GENOA-CAGLIARI
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-ATALANTA
PARMA-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
UDINESE-INTER
VERONA-NAPOLI