La Sampdoria ha messo le mani su Antonio Candreva, l’esterno classe 1987 lascia l’Inter dopo quattro stagione e si trasferisce sulla sponda blucerchiata di Genova, dove ad attenderlo c’è Claudio Ranieri.

Trattativa conclusa e ultimi dettagli limati tra i due club, con i nerazzurri che incasseranno 2,5 milioni di euro a meno di un anno dalla scadenza del contratto del giocatore. Intesa quadriennale invece tra la Samp e Candreva, che nella giornata di domani è atteso in città per il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Il classe ’87 lascia così l’Inter dopo quattro anni, nel corso dei quali ha collezionato 151 presenze con 18 gol e 31 assist in tutte le competizioni.