Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Dopo l’accelerata per Arek Milik del Napoli, i giallorossi starebbero pensando ad un colpo per sistemare la difesa. La volontà sarebbe quella di riportare Chris Smalling nella Capitale, ma il Manchester United fa muro. Viste le difficoltà nella trattativa, la dirigenza giallorossa ha deciso di virare su Marash Kumbulla del Verona. Secondo Sky Sport, la Roma sarebbe pronta a prelevare il difensore italo-albanese in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro.