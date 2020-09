La Roma mette a segno un’altra cessione nel suo mercato estivo. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Leicester per lasciar partire Cengiz Under. La talentuosa ala turca, dal rendimento fortemente altalenante, proverà a trovare maggior fortuna in Premier League. Secondo quanto si legge su ‘Sky Sport’, Under lascia la Capitale con la formula del prestito oneroso di 3 milioni, mentre le ‘Foxes’ avranno l’obbligo di riscattarlo a 24 milioni.