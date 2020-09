Era appena rientrato dal prestito al Valencia e sembra pronto nuovamente a lasciare la Roma: Alessandro Florenzi è ad un passo dal PSG. Il terzino giallorosso non rientra nei piani dell’allenatore Fonseca, com’era già evidente lo scorso gennaio al momento dell’addio per trovare più spazio in ottica Europeo. Il discorso si ripete 8 mesi dopo: per meritarsi la convocazione del CT Mancini, Florenzi proverà a giocarsi le sue chance a Parigi, giocando anche in Champions League in una vetrina straordinari. L’agente Lucci sta sistemando gli ultimi dettagli: secondo Gianluca Di Marzio, la formula scelta dalle due squadre è quella del prestito con diritto di riscatto.