La Roma prepara il ritorno di Chris Smalling. La scorsa stagione, il difensore inglese si è rilanciato dopo qualche stagione opaca in Premier League, finendo per essere un vero pilastro della retroguardia giallorossa, al netto di poche partite non brillanti. Per questo motivo Fonseca ha chiesto di riportare il centrale britannico nella Capitale. L’accordo con il giocatore è già stato trovato secondo Sky Sport, va convinto il Manchester United. La Roma non farà follia: l’affare verrà chiuso solo ad una decina di milioni più bonus. Intanto Fazio e Juan Jesus sono con le valigie in mano: interessano rispettivamente a Cagliari e Genoa.