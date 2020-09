La Roma accelera per un grande colpo in attacco. Il club giallorosso, secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’, avrebbe fatto grandi passi avanti nella trattativa con il Napoli per portare nella Capitale Arek Milik. Il bomber polacco, in scadenza a fine stagione, non sembra più rientrare nei piani di Gattuso e, complice la volontà di rinnovare, va ceduto al più presto per non incorrere nel rischio di perderlo a parametro zero. Il Napoli lo sa bene e per questo sembra che Aurelio De Laurentiis abbia accosentito ad abbassare le proprie richieste ad una cifra vicina ai 25 milioni, bonus compresi.