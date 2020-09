De Laurentiis era stato chiaro nelle ultime ore: il Manchester City non vuole parlare con il Napoli dopo le frizioni legate all’affare Jorginho. Eppure sembra che il City adesso voglia far parlare direttamente i soldi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pep Guardiola sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 75 milioni più bonus per arrivare a Kalidou Koulibaly, talentuoso centrale di difesa azzurro. Nonostante l’annata fatta di alti e bassi, il senegalese resta uno dei migliori centrali al mondo e il City, alle prese con gli annuali miglioramenti della propria difesa, sembra essere pronto a ‘riaprire il dialogo’ con De Laurentiis.