Allan è un nuovo calciatore dell’Everton. Il centrocampista brasiliano è stato fortemente richiesto da Carlo Ancelotti che lo aveva allenato nella sfortunata esperienza dei mesi scorsi sulla panchina del Napoli. Nelle casse dei partenopei sono stati versati 25 milioni più 3 di bonus.

“L’Everton è un club ricco di storia in Premier League, ha grandi ambizioni e poi c’è Ancelotti, che ha fatto tutto il possibile per portarmi qui – le prime parole di Allan al sito ufficiale del club – La grandezza del club e il nome dell’allenatore mi hanno convinto a trasferirmi, quando l’Everton ti chiama non ci pensi due volte. Una parte importante del mio gioco è la marcatura e il desiderio di conquistare assolutamente ogni pallone. Il mio obiettivo è quello di fare grandi prestazioni per conquistare i tifosi e spero di vincere anche tanto. Ci sarà grande impegno da parte mia, tantissimo. Ho ricevuto molti messaggi dai tifosi, questo mi ha reso felice e fiducioso“.