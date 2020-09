Lucas Paquetà ceduto ufficialmente al Lione, nuova liquidità per le casse del Milan. I rossoneri hanno il tanto agognato extra budget per puntellare la propria difesa. Sfumato Fofana, giovane difensore francese del Saint Etienne che ha trovato l’accordo con il Leicester, Maldini e Massara sembrano aver messo nel mirino il difensore del bologna Takehiro Tomiyasu. Il giovane centrale nipponico può agire sia come difensore centrale che come terzino destro, conosce il campionato italiano ed è un profilo giovane e futuribile: identikit perfetto per il progetto del ‘Diavolo’. Il costo si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.