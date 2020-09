Momento di stallo per quanto riguarda il mercato del Milan, i rossoneri attendono i prossimi giorni per ufficializzare Sandro Tonali e non affondano il colpo per Tiemoué Bakayoko, altro obiettivo per il centrocampo.

Gazidis e Maldini, insieme al ds Massara, non hanno fretta di chiudere la trattative per il giocatore del Chelsea, sia per quanto riguarda l’ingaggio richiesto dal francese che per quanto concerne il riscatto molto alto richiesto dai Blues. Inoltre, il Milan vorrebbe aspettare l’esito del Preliminare di Europa League per proseguire la propria campagna di rafforzamento, che potrebbe mutare in base all’esito della sfida contro lo Shamrock Rovers. Per quanto riguarda l’attacco invece, il Milan non ha intenzione di ingaggiare un vice-Ibra, l’ottima prestazione del giovane Colombo contro il Monza ha convinto la dirigenza a puntare su di lui, aggregandosi alla Prima Squadra per il resto della stagione.