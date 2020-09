Importante novità nella lista dei convocati del Milan per la gara contro lo Shamrock Rovers, valevole per i preliminari di Europa League. Fra le file dei rossoneri non compare il nome di Lucas Paquetà che, attualmente, non risulta indisponibile. Il brasiliano sarebbe dunque da considerare escluso per scelta tecnica, o meglio… per scelta di mercato. Possibile un’accelerata nelle prossime nella trattativa per la cessione del calciatore con destinazione Lione. Il Milan chiede una cifra vicina ai 25 milioni.