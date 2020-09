Intervistato in quel di Cesenatico, dopo aver ricevuto il premio intitolato ad Azeglio Vicini, Paolo Maldini ha fatto il punto sul mercato del Milan. Fuori Musacchio e Romagnoli per infortunio, i rossoneri hanno evidenti problemi in difesa. Chi meglio di Maldini può dunque intervenire sull’argomento commentando anche i rumor che vogliono i rossoneri su Nastasic: “in questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po’. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori e anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo. In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio. Stiamo bene, abbiamo confermato quello che abbiamo fatto fino a un mese e mezzo fa. Abbiamo qualche infortunato ma questo non ha scalfito il nostro spirito post lockdown. Devo dire che questa squadra ha sempre una convinzione maggiore di poter arrivare ai risultati sperati“.