In attesa di risolvere la questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma, il Milan sistema la questione legata al secondo portiere. I rossoneri hanno scelto Ciprian Tatarusanu, portiere che la scorsa stagione ha collezionato 6 presenze come vice Lopes nel Lione, pronto a firmare un triennale. L’estremo difensore romeno, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina, sostituirà Asmir Begovic che ha chiesto un ingaggio troppo alto per restare in rossonero. L’asse di mercato con il Lione resta caldo però anche in ottica cessioni. Ai francesi interessa il profilo di Lucas Paquetà, mai ambientatosi veramente in rossonero: visti i pochi acquirenti e la paura di un deprezzamento ulteriore in caso di nuova stagione fra luci e ombre, il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di cedere il trequartista ex Flamengo.