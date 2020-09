Superato il secondo turno dei preliminari di Europa League, il Milan torna adesso a concentrarsi sul mercato per rinforzare la rosa di Pioli. Il centrocampo resta sempre sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti rossoneri, che hanno messo adesso nel mirino Lucas Torreira.

La società del presidente Scaroni ha avviato i primi contatti con l’Arsenal e con l’agente del calciatore, con l’obiettivo di capire se sussistono le condizioni per intavolare una trattativa vera e propria. I costi sono tutt’altro che accessibili, ma il Milan ha voluto compiere i primi passi per capire come muoversi. Intanto, Lucas Paquetà è finito ai margini del progetto tecnico di Pioli e sul brasiliano è piombato il Lione. Ai rossoneri piace eccome Memphis Depay, che potrebbe essere inserito nella trattativa con la società francese. Il giocatore è stato vicino al Barcellona, ma i blaugrana hanno deciso di non affondare, così il Milan adesso vuole provare a portarlo in Italia.