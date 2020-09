Il calciomercato del Milan sembra entarato nel vivo. In dirittura d’arrivo le operazioni Diaz, Tonali e Bakayoko, che potrebbero non essere gli unici colpi dei rossoneri. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera e SportMediaset, il Milan avrebbe mostrato un forte interesse per Federico Chiesa della Fiorentina. Il calciatore è sicuramente di un livello superiore rispetto alle attuali ambizioni Viola che, nonostante l’entusiasmo di Commisso, nelle ultime due stagioni ha galleggiato appena sopra la zona retrocessione.

La società toscana sa bene che prima o poi dovrà cedere il suo gioiellino, ma Commisso non vuole fare sconti: difficilmente scenderà dai 50-60 milioni di valutazione. Il Milan vorrebbe provare ad ammorbidire tale richiesta con l’inserimento di Lucas Paquetà nella trattativa. Unita alla contropartita tecnica del brasiliano, i rossoneri potrebbero offrire 30-40 milioni con una parte fissa sostanziosa e un’altra legata a obiettivi facilmente raggiungibili. Sul giocatore è anche vivo l’interesse della Juventus che ha già sondato il terreno.