Lucas Paquetà lascia il Milan, l’avventura del brasiliano con la maglia rossonera si conclude dopo poco meno di due anni caratterizzati da 44 presenze, 1 gol e 3 assist.

L’ad Gazidis e il dt Maldini hanno raggiunto un accordo con il Lione per la cessione a titolo definitivo del centrocampista, sudamericano, che nella tarda mattinata di oggi ha salutato i compagni per volare in Francia. La cessione di Paquetà permette al Milan di incassare denaro fresco da investire adesso sul mercato, l’obiettivo è sempre un centrale di difesa, con Wesley Fofana del Saint-Etienne in cima alla lista dei desideri.