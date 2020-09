Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Jens Petter Hauge, esterno offensivo in forza al Bodo/Glimt che i rossoneri hanno affrontato giovedì scorso nei preliminari di Europa League.

Accordo raggiunto tra i due club, con il giocatore che in queste ore raggiungerà Milano per sostenere le visite mediche e, dopodiché, firmare il nuovo contratto con il Milan. Intercettato in aeroporto da TV2 Sporten, Hauge ha espresso la propria felicità per questo trasferimento: “il Milan è un super club, ringrazio il Bodo per avermi permesso di andare. Giocare con Ibra? Sarà davvero eccitante. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme a Zlatan, imparerò sicuramente da lui. L’ho seguito durante la sua carriera e continuo ad ammirarlo“.