Sandro Tonali ma non solo, il Milan ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo con un altro arrivo di spessore, che potrebbe essere quello di Tiemoué Bakayoko.

La trattativa con il Chelsea prosegue, ma al momento non si registrano accelerate decisive da parte dei rossoneri, che non hanno fretta di chiudere l’operazione. Maldini e Massara infatti intendono aspettare l’esito del turno preliminare di Europa League, per poi disegnare un mercato in linea con il cammino nella competizione. Inoltre, per chiudere l’operazione Bakayoko, è necessario che il Milan prima venda qualcuno per ottenere liquidità: fino a quel momento difficilmente la trattativa con il Chelsea andrà in porto.