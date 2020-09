Il Milan accelera sul mercato. Dopo diversi giorni di trattative, i rossoneri sembrano aver trovato l’accordo definitivo con il Chelsea per sbloccare l’affare Bakayoko. Secondo Sky Sport, la dirigenza del ‘Diavolo’ avrebe strappato un prestito oneroso a 3 milioni di euro con riscatto intorno ai 30. Ancora da sistemare invece gli ultimi dettagli relativi al contratto del centrocampista francese: per il primo anno di prestito Bakayoko è anche disposto a rinunciare ad una parte dell’ingaggio, serve accordarsi sullo stipendio in caso di riscatto definitivo.